Demet Akalın, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a bakın ne yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Yeni Kabine'de Mahinur Özdemir Göktaş'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevi verildi.

Mahinur Özdemir Göktaş bakan olunca merak konusu da oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini üstlenen Göktaş sosyal medya hesabından yeni görevi ile ilgili paylaşım yaptı.

Göktaş "Türkiye Yüzyılı kabinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak milletimize hizmet etme şerefini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" mesajını yayınladı.

Demet Akalın ise yeni bakanın bu sözlerini yanıtsız bırakmadı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın yeni Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımına dikkat çeken bir yorum yaptı.

Gül ve kalp emojisi koyduğu yorumunda Akalın "5 dil bilen bir Aile Bakanını yürekten kutluyorum. Kadına şiddetle alakalı sizi yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.



