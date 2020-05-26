Demet Akalın: Ben bayağı müsrifmişim!

Habertürk TV'de yayınlayan 'Açık ve Net Bayram Özel' programına telefonla bağlanan Demet Akalın, karantina günlerine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Demet Akalın'ın açıklamalarından satır başları...

"Ben çok masraf ediyormuşum, onu öğrendim. Gerekli, gereksiz acayip harcamalar yapıyormuşum. Kendimi kısıtlayacağım çünkü o artık beyine yerleşti. Hiçbirimizin aklına böyle bir şey olacağı gelmezdi. Herkes başka şeyler için mücadele ediyor. Ne için mücadele edersin? 'İyi para kazanayım, iyi bir evim olsun, iyi bir arabam olsun' diye. Ölene kadar insanlar hep bu yönde kendilerini bilinçlendirirler ve para kazanmaya odaklanırlar.

"Korkunç şeyler alıyormuşum, onların hepsini hayatımdan çıkardım. Her şeyin kıymetini daha fazla öğrendim. Hiçbir şekilde israf olsun istemiyorum. Hira'ya da aynı şeyleri anlatıyorum. 'Dışarıdan baktığımda ben bayağı müsrifmişim' diye kendi kendimi sorguladığım zamanlar oldu. Onun için belki de bu 2,5 aylık süreç adam olmam için bana biraz iyi oldu."5Ünlü şarkıcı, yıllardır polemik yaşadığı ve uzun süre küs kaldığı meslektaşı Hande Yener'le ilgili de konuştu.