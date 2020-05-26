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Demet Akalın: Ben bayağı müsrifmişim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 10:16 | Son Güncelleme

Habertürk'e bağlanan Demet Akalın: 'Korona günlerinde her şeyin kıymetini öğrendik. Kendi açımdan söyleyeyim; Gerekli gereksiz acayip harcamalar yapıyormuşum. Bu Kendimi kısıtlayacağım. Çünkü o artık beyne yerleşti. Abuk sabuk şeyler alıyormuşum onların hepsini hayatımdan çıkardım.' dedi.

Demet Akalın: Ben bayağı müsrifmişim!

Habertürk TV'de yayınlayan 'Açık ve Net Bayram Özel' programına telefonla bağlanan Demet Akalın, karantina günlerine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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İşte Demet Akalın'ın açıklamalarından satır başları...

"Ben çok masraf ediyormuşum, onu öğrendim. Gerekli, gereksiz acayip harcamalar yapıyormuşum. Kendimi kısıtlayacağım çünkü o artık beyine yerleşti. Hiçbirimizin aklına böyle bir şey olacağı gelmezdi. Herkes başka şeyler için mücadele ediyor. Ne için mücadele edersin? 'İyi para kazanayım, iyi bir evim olsun, iyi bir arabam olsun' diye. Ölene kadar insanlar hep bu yönde kendilerini bilinçlendirirler ve para kazanmaya odaklanırlar.

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"Korkunç şeyler alıyormuşum, onların hepsini hayatımdan çıkardım. Her şeyin kıymetini daha fazla öğrendim. Hiçbir şekilde israf olsun istemiyorum. Hira'ya da aynı şeyleri anlatıyorum. 'Dışarıdan baktığımda ben bayağı müsrifmişim' diye kendi kendimi sorguladığım zamanlar oldu. Onun için belki de bu 2,5 aylık süreç adam olmam için bana biraz iyi oldu."5Ünlü şarkıcı, yıllardır polemik yaşadığı ve uzun süre küs kaldığı meslektaşı Hande Yener'le ilgili de konuştu.

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"Çok sevimsiz zamanlar geçirdik. İkimiz de çok sert karakterleriz ama bir araya geldiğimizde pamuk gibiyiz. Bence yine de geç kalmış değiliz çünkü bizden sonra gelen şarkıcı nesile de örnek olduk diye düşünüyorum."7"Birbirimizi çok yedik ama niye yedik belli değil. Yine de dediğim gibi; geç kalmış sayılmayız. O da çok başarılı olsun, çok mutlu olsun istiyorum. Birbirimiz için aynı şeyleri düşünüyoruz. Kavgalar, gürültüler geride kaldı."

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