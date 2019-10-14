Demet Akalın bir müjde daha verdi!

Geçtiğimiz gün Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Demet Akalın, konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıklamıştı. Güzel popçu konser öncesi magazin muhabirleriyle sohbeti esnasında bir güzel haber daha verdi.

'KÖY OKULU YAPTIRACAĞIM'

Demet Akalın şöyle konuştu:

“Büyük konserlerimin gelirini Mehmetçik Vakfı’na bırakıyorum. Devletimin ve milletimin yanındayım. Şimdi de okul yaptıracağım. Hakan Altun yaptırdı, kendisini arayıp nasıl yaptığını sordum. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yer tespiti istedik. Kendi memleketim Gölcük’te çok okul olduğu için başka bir yerde babamın adına köy okulu yaptıracağım.”

