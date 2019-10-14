MAGAZİN

Demet Akalın bir müjde daha verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:35 | Son Güncelleme

Bostancı'da verdiği konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Demet Akalın, şimdi de köy okulu yaptıracağını açıkladı.

Demet Akalın bir müjde daha verdi!

Geçtiğimiz gün Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Demet Akalın, konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıklamıştı. Güzel popçu konser öncesi magazin muhabirleriyle sohbeti esnasında bir güzel haber daha verdi.

'KÖY OKULU YAPTIRACAĞIM'

Demet Akalın şöyle konuştu:

“Büyük konserlerimin gelirini Mehmetçik Vakfı’na bırakıyorum. Devletimin ve milletimin yanındayım. Şimdi de okul yaptıracağım. Hakan Altun yaptırdı, kendisini arayıp nasıl yaptığını sordum. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yer tespiti istedik. Kendi memleketim Gölcük’te çok okul olduğu için başka bir yerde babamın adına köy okulu yaptıracağım.”

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın köy okulu

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