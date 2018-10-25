MAGAZİN

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.10.2018 20:35 | Son Güncelleme

'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali, şarkıcı Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt'un bir otelden çıkarken görüldüklerini iddia etti. Demet Akalın, bu iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Bircan Bali, programda "Bir taksici bana geçen cumartesi günü bir otelden Demet Akalın ve Okan Kurt'u aldığını, Okan Kurt'u Maslak'taki eve bıraktığını, ardında da Demet Akalın'ı Bursa'ya konser için götürdüğünü söyledi" dedi.

"ÇIKARSINLAR TAKSİCİYİ BEN DE GÖREYİM"
Şarkıcı Demet Akalın ise bu iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Bir takipçisinin "Şu taksici olayı hakkında bir şey demeyecek misin? Senden bir ses beklemiyor değiliz" sorusuna Demet Akalın, "Ciddiye bile almadım. Ama fantazi güzelmiş taksi ve Bursa. Çıkarsınlar Allah aşkına şu taksiciyi ben de göreyim. Evin suyu mu çıkmış da Bursa'ya gitmişim?" şeklinde cevap verdi.

demet

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın bircan bali Okan Kurt

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