MAGAZİN

Demet Akalın bütün yaz para basacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2018 09:36 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın 15 Haziran-23 Eylül tarihleri arasında vereceği 43 konserden toplam 3 milyon 635 bin lira kazanacak.

Demet Akalın bütün yaz para basacak

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 2018'in yaz sezonunu tıpkı diğer ünlüler gibi konser maratonuyla geçirecek. Şarkıcı, gündüz ayrı sahneye akşam ayrı sahneye çıkacak.

GÜNDÜZ 60 GECE 85 BİN TL KAZANACAK

Demet Akalın gündüz plajda playback yaptığı için 60 bin, gece kulüpte 85 bin TL alarak, toplamda 3 milyon 635 bin lira gelir elde edecek. 15 Haziran-23 Eylül tarihleri arasındaki konser programını Instagram'dan paylaşan şarkıcının 43 sahnelik maratonu 15 Haziran'da Antalya'da başlayacak.

"EKLENECEK KONSERLER VAR"

Şarkıcı, 'Yaz Demet Akalın ile güzel' başlığıyla duyurduğu takvime şöyle not düştü: "Eklenecek konserler var. Bu hatırlatma"

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