Demet Akalın'dan Neslihan Doğrusöz'e destek

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz, cinsel tercihini değiştirdi. Son olarak sakal ektirerek ve Neslihan olan adını Doruk olarak değiştirerek gündeme gelen Doğrusöz'e bir destek de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

"ACAYİP YAKIŞIKLI"

Instagram hesabında son halinin fotoğrafını paylaşan Doğrusöz'e destek mesajları yağdı. Yeni adıyla Doruk Doğrusöz'e bir destek de sivri çıkışlarıyla tanınan şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Doğrusöz için "Özgürce hissettiğin gibi. Acayip de yakışıklı" yorumunu yaptı.

"NASIL MUTLU ETTİNİZ BENİ"

Demet Akalın'ın yorumunu kalp içine alarak Instagram hesabından yayınlayan Doruk Doğrusöz, "Nasıl mutlu ettiniz beni bilseniz" dedi.

