MAGAZİN

Demet Akalın'dan boşanan Okan Kurt'tan 'silah' açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.10.2018 14:02 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt Instagram hesabından paylaştığı silah fotoğrafı ile hakkında ortaya atılan bir iddiaya yanıt verdi.

Demet Akalın'dan boşanan Okan Kurt'tan 'silah' açıklaması

11 Eylül'de Demet Akalın'la olan altı yıllık evliliğini 2 dakikada bitiren Okan Kurt, bir magazin programında kendisi hakkında ortaya atılan iddiaya açıklık getirdi.

Misafirliğe gittiği bir arkadaşında çekilen fotoğrafta masa üzerinde silah görünmesi üzerine yapılan bir haberde bu silahın Okan Kurt'a ait olduğu iddia edilmişti.

Okan Kurt yapılan bu haber sonrasında sessizliğini bozdu ve Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını masannın üzerinde bulunan silahın da oyuncak olduğunu söyledi.

İŞTE OKAN KURT'UN O PAYLAŞIMI:

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''Değerli dostlarım;

Resimdeki oyuncak silah gündeme gelmiş ve sadece gülüyorum, bir o kadar da üzülüyorum.

Videoyu Oynat
Kızımla beraber gittiğimiz değerli dostum Nihat Bey ve Selin Hanım'ın oğulları Kuzey'imizin oyuncak tabancasını sanki benim silahımmış gibi konuşuluyormuş.

Aslında açıklama yapmak veya çok bu tarz konulara girmeyi düşünmuyordum fakat buna bir açıklama getirmek zorundayım.

Öncelikle hangi baba 4 yaşındaki kızına, yavrusuna silahını gösterecek yapıdadır?

Ayrıca misafirliğe gittiğim bir evde silahı sehpanın üstüne hangi zihniyet koyar?

Dostlarıma da rica ettim Kuzey'imizin silahının resmini attılar, meraklı olan arkadaşlar iyice incelesinler.

Küçük bir hatırlatma ben iş insanıyım, benim silahım kalemimdir. Allah'ımıza şükürler olsun ki o kalem daha güzel şeyler yazmaya başlayacaktır.

Saygılarımla

Okan Kurt''

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demet akalın Okan Kurt silah

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