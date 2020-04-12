Demet Akalın'dan Fahrettin Koca paylaşımı! 'Bu adama üzülüyorum'

Günlerdir evinden çıkmayan ama evine kebapçıyı getirip mangal partisi yapan Akalın o görüntülerle tepki çekmişti. Demet Akalın sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından binlerce insanın marketlere ve fırınlara koşmasına çok üzüldü.

Akalın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafını sosyal medya paylaşarak "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya üzülüyorum. Emekleri çöpe gitti. Bizim de umutlar..." dedi.

Akalın daha sonra bir takipçisine görüntüleri ima ederek "Sinim alt üst" yorumunda bulundu.

Akalın ardından ise Instagram hesabından "Sayın bakanım sizin bunca zamandır uğraşınıza emeğinize ve bu kadar harika yönettiğiniz bu sürece biz laik olamadık ülke olarak hakkınızı helal edin" yazısını paylaştı.

Akalın'ın bu paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.

