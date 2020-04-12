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  4. Demet Akalın'dan Fahrettin Koca paylaşımı! 'Bu adama üzülüyorum'

Demet Akalın'dan Fahrettin Koca paylaşımı! 'Bu adama üzülüyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 10:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını başladığından beri evinden çıkmayan Demet Akalın sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülere sitem etti. Akalın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafını paylaştı.

Demet Akalın'dan Fahrettin Koca paylaşımı! 'Bu adama üzülüyorum'

Günlerdir evinden çıkmayan ama evine kebapçıyı getirip mangal partisi yapan Akalın o görüntülerle tepki çekmişti. Demet Akalın sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından binlerce insanın marketlere ve fırınlara koşmasına çok üzüldü.

Akalın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafını sosyal medya paylaşarak "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya üzülüyorum. Emekleri çöpe gitti. Bizim de umutlar..." dedi.

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Akalın daha sonra bir takipçisine görüntüleri ima ederek "Sinim alt üst" yorumunda bulundu.

Akalın ardından ise Instagram hesabından "Sayın bakanım sizin bunca zamandır uğraşınıza emeğinize ve bu kadar harika yönettiğiniz bu sürece biz laik olamadık ülke olarak hakkınızı helal edin" yazısını paylaştı.

Akalın'ın bu paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca, demet akalın, Demet Akalın Sağlık Bakanı,

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
tam kaşar bu kadın kime hizmet ettiği belli değil dönek bunlar
bu adama üzülüyorum nedir ya ? o senin bakanın lale... üsluba bak arkadaş delireceğim, sanki evindeki işçi. saygı göstereceksin saygı! bunun gibilere bıraktık ya meydanı suç bizde
sen kendine üzül neyaptığıı bilmiyon virüs gibi seninde tedavin yok
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