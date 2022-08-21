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Demet Akalın'dan 'Göğüslerini biraz daha göster! Terbiyesiz...' yazan takipçisine cevap gecikmedi

21.08.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündeme dair yaptığı açıklamalarla sık sık dikkat çeken Demet Akalın, bu defa takipçisine verdiği yanıtla adından söz ettirdi. Akalın, sahne kıyafetiyle verdiği pozun altına gelen, "Göğüslerini biraz daha göster bence. Tam bir terbiyesizsin. Çocuğun var, biraz edep. Yanındaki kukla ne işe yarar. Trabzon'dan sevgiler..." yorumuna verdiği cevapla gündem oldu.

Demet Akalın'dan 'Göğüslerini biraz daha göster! Terbiyesiz...' yazan takipçisine cevap gecikmedi

Türk pop müziğinin ünlü şarkıcılarından Demet Akalın, geçtiğimiz günler içerisinde sahne aldığı mekanda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyince garsonun başından aşağıya dökmüştü. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrasında tepkilerin hedefine kalan Akalın, bu defa takipçisine verdiği yanıtla gündemde.

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Instagram hesabından Alaçatı'da sahne aldığı mekandan fotoğraflarını paylaşan Demet Akalın, kendisine gelen, "Göğüslerini biraz daha göster bence. Tam bir terbiyesizsin. Çocuğun var, biraz edep. Yanındaki kukla ne işe yarar. Trabzon'dan sevgiler..." yorumuna kayıtsız kalamadı.

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"İroni yaptın sanırım. Ne kuklam var ne de göğüs açmaya ihtiyaç..." yanıtını veren Akalın'ın Gülşen'e gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

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Demet Akalın
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