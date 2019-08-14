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Demet Akalın'dan ‘İstanbul-İzmir Otoyulu’ değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 15:56 | Son Güncelleme

Çeşme -Çınarcık konserine gitmek için 4 Ağustos'ta hizmete giren 'İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden Demet Akalın'dan yeni yola övgü dolu sözler geldi.

Demet Akalın'dan ‘İstanbul-İzmir Otoyulu’ değerlendirmesi

Yaz aylarını yoğun bir konser maratonu içinde geçiren Demet Akalın, Çeşme-Çınarcık konserine gitmek için 4 Ağustos’ta hizmete giren otoyolu tercih etti. Yalova’da verdiği konser sonrası yeni otoyola giren Demet Akalın, instagram hesabından otoyolla ilgili bol miktarda paylaşımda bulundu. Yolu yapanlara teşekkürlerini sunan ve son derece memnun kaldığını söyleyen Akalın, alınan ücretle ilgili olarak İtalya üzerinden örnek verdi ve oradaki otobanlardan adım başı para alındığını belirtti.

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demet akalın izmir otoyolu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
italyanların hayat standartını versen bu ülkede hiçkimse bir saniye bile itiraz etmez. kıyaslayacaksan tamamiyle bir kıyaslama yap. başarılı bir iş kesinlikle, bir yolu 5 saat kısaltan bir projeye sadece teşekkür edilir. lakin bu ücretlendirme nedir? burayı ticari anlamda ulaşım sağlayan firmalar ve senin gibi parasının hesabını bilmeyenler değil dar gelirli kısıtlı bütçeyle bu yolu kullanmak isteyen ve kullananlar da övebilmeli..
zevzekçe konuşma italya ile aynımısn ekonomik olarak .boşa konuşmayın
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