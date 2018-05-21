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Demet Akalın'dan Nihat Doğan'a dava

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2018 10:23 | Son Güncelleme

Demet Akalın, kendisini oğlu kanser hastası olan kuzenine yardım etmediği gerekçesiyle eleştiren Nihat Doğan'a dava açıyor

Demet Akalın'dan Nihat Doğan'a dava

Demet Akalın, kuzeni Şehbal Civeleker’in kanser hastası ve görme engelli oğlu Yağız’a yardım etmediği için eleştirilmişti. Kuzen Şehbal, Demet Akalın’a şöyle seslenmişti: “Servetin var, neden bize yardım etmiyorsun?” Demet Akalın “Kime yardım edeceğimi biliyorum. Evime girip her şeyimi çalan insana etmem” diye cevap vermişti.

Yağız Civeleker 3 gün önce vefat etti.

'ALLAH ISLAH ETSİN SENİ'

Nihat Doğan, Demet Akalın için “Ota b..a sosyal medya hesaplarında timsah gözyaşı döken teyzen Demet Akalın çizmesine vermekle övündüğü 30 bin TL’yi sağlığın için harcasaydı, bugün sen de anneciğinle iftarını yapacak, karnen için gün sayacaktın. Demet Akalın’ın da çocuğu var. Rabbim onu çocuğuyla imtihan etmesin. Demet bir de acılı anneye 50 bin TL’lik dava açmış. Allah ıslah etsin seni. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sanan kraliçelerle dolu.”

Demet Akalın bu sözler üzerine çıldırdı!

Nihat Doğan için sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı: “O hayatının tazminat davası ve suç duyurusunu görecek.”

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