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Demet Akalın'dan Notre Dame yorumu

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2019 09:34 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, Notre Dame Katedrali'ndeki yangınla ilgili paylaşımda bulundu, gelen bir yoruma verdiği yanıtla ise gündem oldu.

Demet Akalın'dan Notre Dame yorumu

Paris’in Eyfel Kulesi’yle birlikte en önemli yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali dün yandı. 8.5 saat sonra ise katedralde başlayan yangının söndürüldüğü açıklandı.

Yaşanan bu trajedinin ardından sosyal medyada olayla ilgili çok sayıda görüntü paylaşılırken bir o kadar da yorum yapıldı. Dünyanın pek çok farklı ülkesinden yangının bir tarihi yok ettiği şeklinde yorumlar gelirken Türkiye’de de konuyla ilgili paylaşımlar yapıldı.

Kimi ünlü isimler, yangının yüzyıllara tanıklık etmiş bir yapıda ağır hasarlar meydana getirdiği için duyduğu üzüntüyü paylaşırken Demet Akalın gibi bazı isimler de konuya çok farklı bir yerden bakmaya çalışan takipçilerini uyardı.

İşte Akalın’ın paylaşımına gelen yorum ve onun verdiği yanıt:

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok şakacısınız ilahi Demet hanım!..
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