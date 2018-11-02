MAGAZİN

Demet Akalın'dan Okan Kurt dövmesine nazar boncuklu önlem!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.11.2018 02:35 | Son Güncelleme

Demet Akalın Ankara'da verdiği konserde, bileğindeki Okan Kurt adı yazan dövmesini nazar boncuğuyla kapattı.

Demet Akalın'dan Okan Kurt dövmesine nazar boncuklu önlem!

Ünlü sanatçı Demet Akalın önceki gece Jolly Joker Ankara'da sevenleriyle buluştu. Akalın söylediği şarkılar kadar sahnedeki danslarıyla da geceye tam anlamıyla damga vurdu.

Kırmızı renkli mini kıyafeti ile sahneye çıkan güzel sanatçı, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendirerek kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Eski eşi Okan Kurt'un adının yazılı olduğu bileğindeki dövmenin üzerine nazar bocuğu künyesi taktığı dikkatlerden kaçmayan Akalın, danslarıyla da yürek hoplattı.

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Her dakika rtimi biraz daha yükselen ve yaklaşık iki buçuk saat süren konserini alkışlar eşliğinde sonlandıran başarılı sanatçı, müzikseverlerin kendisini tekrar sahneye çağırmasına kayıtsız kalmayarak ''Ah Ulan Sevda'' ve ''Gölge'' şarkılarına bis yaptı.

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