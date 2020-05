Demet Akalın'dan şok İrem Kanan yorumu! Binlerce yorum geldi

Ünlü popçu Survivor'u izlerken hikaye çekmeyi ihmal etmiyor. Videolarında kendi yorumlarına yer veren Akalın, Survivor'un hemen arkasından yayınlanan Survivor Ekstra programını da izliyor. Survivor macerasının her anını takip eden Demet Akalın ve kızı Hira'ya Survivor ekibi selamlarını göndererek jest yapmayı atlamıyor.

Ayak tenisi ve voleyboldaki muhteşem performansı ile adından söz ettiren İrem Kanan göz dolduran basketbol performansı ile Demet Akalın'a pes dedirtti. Basketbol maçını izlerken hikaye atan Demet Akalın," İrem Kanan şaka gibisin sen!" ifadelerini kullandı. İrem Kanan'ın yetenekli oluşundan övgü dolu sözlerle bahseden Demet Akalın, "İrem, İsviçre çakısı gibisin sen. Her yerde, her işe yarar, her şeyi açar" dedi.

İREM KANAN KİMDİR?

Acun Medya'nın bel kemiklerinden biri olan İrem Kanan, kamera arkasında muhteşem işler yapan sessiz kahramanlardan. TV 8'de yayınlan Survivor ve Masterchef programlarının hayata geçirilmesinde önemli bir yere sahip olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı'nın yakın arkaşdaşlarından biri. Sinem Öztufan ile mutlu bir evliliği olan İrem Kanan'ın Sarp ve Kaya adı verdikleri iki çocuğu bulunuyor.

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birine dönüşen İrem Kanan'ın spor dallarındaki başarılı performansı "Olimpiyata gitsen ülkeyi tek başına temsil edersin" yorumlarına neden oldu. Yarışmacıların performans çizelgesine yerleşmesi gerektiği söylenen İrem Kanan'ın performansı alkış topladı.