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Demet Akalın'dan Tarkan paylaşımı! "İnsan değil, mıktanıs, aşk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 00:25 | Son Güncelleme

Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bir defa daha sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise izlediği konserin ardından Tarkan'la fotoğraf çektirerek paylaştı.

Demet Akalın'dan Tarkan paylaşımı! "İnsan değil, mıktanıs, aşk"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hayranı olduğu Tarkan'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki konserine gitti. Tarkan'ı en ön sıradan izleyen Akalın, konserde çektiği videoları Instagram'dan paylaştı. Akalın paylaştığı videoya "İnsan değil, mıktanıs, aşk" notunu yazdı.

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Demet Akalın, konser sonrasında ise oyuncu Ezgi Mola ile birlikte Tarkan'ı kuliste ziyaret etti. Tarkan ve eşi Pınar'la birlikte fotoğraf çektiren Akalın, o kareleri ise "Tarkan’ımızı mutlu eden Pınar’ımızı da çok seviyoruz. İnanılmaz konserdi. Sizin için Megastar benim için dünya starı yine büyük Tarkan" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Tarkan harbiye demet akalın

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