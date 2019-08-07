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Demet Akalın’dan 'taşlı araç' yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen araba sorusunu yanıtsız bırakmadı.

Demet Akalın’dan 'taşlı araç' yanıtı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle etkileşim halinde olan şarkıcı Demet Akalın, takipçisinden gelen araba sorusunu yanıtsız bırakmadı. Swarovski taşlarla süslü bir arazi aracının fotoğrafını hesabından paylaşarak Akalın’a; ‘Bu araba senin mi?’ diye sordu.

AKALIN’DAN YANIT GECİKMEDİ

Twitter üzerinden kendisine yöneltilen soruyu pas geçmeyen Demet Akalın, değerli taşlarla süslü arazi aracının kendisine ait olmadığını; ‘Taşı tuşu bırakalı epey oldu’ yanıtıyla açıkladı.

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demet akalın taşlı araba

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