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Demet Akalın doğum günü partisi yaptı! Tepki yağınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 10:35 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın’ın, corona virüs salgınına rağmen doğum günü için evinde parti vermesi, takipçilerinden tepki görmesine neden oldu. Akalın, "Bu evde yaşamıyoruz” diyerek, kendisini savundu.

Demet Akalın doğum günü partisi yaptı! Tepki yağınca...

Şarkıcı Demet Akalın, 48 yaşına bastı. Her yıl ünlü şarkıcı için görkemli partiler organize eden Okan Kurt, koronavirüs engeline takıldı. Koronavirüs sebebiyle kendilerini karantinaya alan Demet Akalın-Okan Kurt çifti, doğum günlerini evde birlikte kutlamıştı.

İkili, bu anları Instagram hesaplarından paylaşmıştı.

Deha Bilimlier ve Özlem Yıldız’la birlikte beş kişilik grup, ünlü şarkıcının villasına gidip mini bir parti düzenledi.

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Sosyal mesafeye uyulmayan kutlama için 48 yaşındaki popçu, “Bu evde yaşamıyoruz” diyerek, kendisini savundu.

Okan Kurt, Demet Akalın'ın yeni yaşını Instagram'da paylaştığı mesajla kutladı: "23 Nisan. Benim her şeyimin doğum günü. Bizim doğduğumuz gün. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun, seneye en iyisini yapacağız inşallah."

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın, Demet Akalın virüs,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kendi virüs zaten,birşey olmaz ona
bu kadına hala prim verenler utansın
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