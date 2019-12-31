Demet Akalın, Erdoğan'la görüşmesini anlattı! 'Okan’ı Cumhurbaşkanımıza şikayet ettim'

Şarkıcı Demet Akalın, Hande Yener ve eşi Okan Kurt ile de iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen toplantıda şarkıcılar, çocuk istismarına ve kadına şiddete karşı hazırlayacakları sosyal sorumluluk projesi için destek istedi.

"'OKAN SÜREKLİ TAVMA OYNUYOR' DEDİM"

Yener ve Akalın’ın bu ziyareti sosyal medyaya da damgasını vurdu. Hatta Okan Kurt’un toplantıda ne işi olduğu tartışmaları da yapıldı. Akalın, konu hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. Okan Kurt’un yanlarında ne için bulunduğunu belirten popçu, "Okan’ı Cumhurbaşkanımıza şikayet ettim, telefonda sürekli tavla oynuyor dedim. Sağolsun Cumhurbaşkanı hemen sildirdi telefondan, artık benimle ilgilensin. Sadece kızıyla ilgileniyor" dedi.

"BEN RANDEVU TALEP ETTİM"

Erdoğan’ın kendisinin dobra biri olduğunu belirttiğini de anlatan Akalın “Cumhurbaşkanı’mız bana sen çok dobra birisin dedi. Bunu bu makamdan duymaktan çok mutlu oldum” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasını anlatan Akalın, "Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan ben randevu talep ettim, 1,5 ay sonra bir araya gelebildik. Giderken Hande ile konuştum ve beni de çağır dedi. Ofiste 1.5 saat kaldık ve kadına şiddet, hayvana şiddet gibi konuları kapsayan bir yasa geleceğini söyledi. Bizde üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızı söyledik" dedi.