Demet Akalın eskiye götürdü! "Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur"

Türkiye güzeli seçildikten ardından birçok TV dizisi ve filmde rol alan Gülay Pınarbaşı, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Demet Akalın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

1990 yılında Miss Globe'a katılan Akalın, o dönem yarışmanın birincisi olan Gülay Pınarbaşı ile olan bir karesini "Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur" notuyla yayınladı.

Gülay Pınarbaşı, yarışmanın ardından ekranlardan uzak hayat sürmeyi tercih ederken, Demet Akalın ise art arda çıkardığı albümlerle müzik dünyasına damga vuran isimlerden biri oldu.





