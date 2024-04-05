Güneş korumalı kumaş teknolojisine sahip Columbia tişörtün fiyatı düştü

Yazın en çok tercih edilen giyim ürünleri arasında tişörtler yer alıyor. Herkesin gardırobunu süsleyen renk renk, model model tişörtler arasında bazıları var ki bir tişörtten çok daha fazlasını sunuyor. "Tişört işte ne kadar farklı olabilir ki?" diye düşünüyorsanız Columbia kalitesiyle henüz tanışmamış olabilirsiniz. Yüksek performanslı, yenilikçi kumaş teknolojileriyle özel olarak tasarlanan Columbia tişörtler cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyor, rahatlığı ve hafifliğiyle gün boyu özgürce hareket etmenizi sağlıyor. Güneş korumasıyla öne çıkan Columbia Utilizer Erkek Kısa Kollu Polo Tişört işte tam da, bir tişörtten çok daha fazlasını sunuyor. Bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan bu ürünü sizin için inceledik.

Güneş korumasına sahip: Columbia Utilizer Erkek Kısa Kollu Polo T-Shirt

Cildi güneşten korumaya yardımcı olan özel kumaş materyale sahip Columbia Utilizer Erkek Kısa Kollu Polo T-shirt, zararlı UVA ve UVB ışınlarına, güneş yanıklarına ve uzun süreli cilt hasarlarına karşı koruma sağlamak için UPF 30'dan üretilmiştir. Geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen, güneş koruyuculu antimikrobiyal gömlek hafif kumaşı ile gün boyu serin kalmanızı sağlar, hızlıca kurur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Columbia kalitesi, tam beden."

"Harika. Kaliteli ve kusursuz."

"Sipariş verdikten sonra yurt dışından sahtesi gelebilir diye pişman oldum. Bugün ürünlerim geldi, tek kelime ile harika. Normalde XL giyiyorum ama L aldım tam oldu. Kalite muhteşem, aldığı parayı hak ediyor."

Bu içerik 5 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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