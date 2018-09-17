MAGAZİN

Demet Akalın Fatih Ürek ile buluştu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.09.2018 09:54 | Son Güncelleme

Eşi Okan Kurt'tan boşandıktan sonra yakın arkadaşı Fatih Ürek'i takipten çıkarttığı iddia Demet Akalın, dün Özlem Yıldız ve Ürek'le buluştu

Demet Akalın Fatih Ürek ile buluştu!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt, 6 yıllık ilişkilerine son vererek boşanmıştı. Boşanma sonrası Akalın'a sosyal medyadan destek mesajları yağmıştı.

Akalın, sosyal medya hesabında adeta temizlik yaparak zor zamanında yanına olmayan arkadaşlarını takipten çıkarmıştı.

Bunların arasında en dikkat çeken isim ise Fatih Ürek oldu. Ancak ikilinin küslüğü uzun sürmedi.

2145181_169eb1d243c9317e9af08ba9efbc5fd7_640x640

Akalın, dün Fatih Ürek, Özlem Yıldız ve diğer yakın arkadaşlarıyla buluştu. Ürek, o anları "Sevdiklerimle..." notuyla sosyal medyada paylaştı.


PARTNER'Göbeğim erimez' diye düşünmeyin! Bu tavsiyelere uyun'Göbeğim erimez' diye düşünmeyin! Bu tavsiyelere uyun
Tuğba Özay'dan iddialı paylaşım! Sosyal medyayı salladı Tuğba Özay'dan iddialı paylaşım! Sosyal medyayı salladı
Athena Gökhan 13 yıl sonra sinemaya dönüyorAthena Gökhan 13 yıl sonra sinemaya dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın fatih ürek Demet akalın Fatih Ürek Bodrum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hadise’nin ablasından ‘Açıkgöz’lü hareket! Malları vermeye niyeti yok

Hadise’nin ablasından ‘Açıkgöz’lü hareket! Malları vermeye niyeti yok

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

İrem Sak'ın tuvalet kağıdı ile imtihanı!

İrem Sak'ın tuvalet kağıdı ile imtihanı!

Kendall Jenner çıplak fotoğraflarını kendi mi sızdırdı?

Kendall Jenner çıplak fotoğraflarını kendi mi sızdırdı?

Tuğba Özay'dan iddialı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Tuğba Özay'dan iddialı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Athena Gökhan 13 yıl sonra sinemaya dönüyor

Athena Gökhan 13 yıl sonra sinemaya dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.