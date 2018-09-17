Demet Akalın Fatih Ürek ile buluştu!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt, 6 yıllık ilişkilerine son vererek boşanmıştı. Boşanma sonrası Akalın'a sosyal medyadan destek mesajları yağmıştı.

Akalın, sosyal medya hesabında adeta temizlik yaparak zor zamanında yanına olmayan arkadaşlarını takipten çıkarmıştı.

Bunların arasında en dikkat çeken isim ise Fatih Ürek oldu. Ancak ikilinin küslüğü uzun sürmedi.

Akalın, dün Fatih Ürek, Özlem Yıldız ve diğer yakın arkadaşlarıyla buluştu. Ürek, o anları "Sevdiklerimle..." notuyla sosyal medyada paylaştı.



