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Demet Akalın Filenin Sultanları'nın tarifeli uçakla gelmesine isyan etti! "Acun'u arasalardı" yorumu gelince...

04.09.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Milli voleybolcuların uçaktaki görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Demet Akalın başarılı sporcuların tarifeli uçakla gelmesine tepki gösterdi.

Demet Akalın Filenin Sultanları'nın tarifeli uçakla gelmesine isyan etti! "Acun'u arasalardı" yorumu gelince...

Şarkıları, sahne kıyafetleri ve sosyal medyadaki yorumları ile sık sık gündem olan Demet Akalın son paylaşımıyla yine ilgi odağı oldu. Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın tarifeli uçakla gelmesine tepki gösteren Akalın'a yorum yağdı.

"Bu bir kompleks değil!" diyen ünlü isim paylaşımında "Ne olurdu özel uçakla gelselerdi o kadar yorgunluğa! Keşke uçağım olsaydı" cümlelerine yer verdi.

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Demet Akalın'a bir takipçisi "Acun'u arasalardı yollardı uçağını" yorumunu yapınca ünlü şarkıcı "Onu işi mi" yanıtını verdi.

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Sosyal medyada Akalın'ın paylaşımına "Kiralayabilirdiniz ya da Acun Ilıcalı'ya söyleseydiniz", "Biz senin uçağın var sanıyorduk", "Katılıyorum size" yorumları yapıldı.

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