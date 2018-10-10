Demet Akalın, Gülben Ergen ve Deniz Seki düşman çatlattı! 'Gerçek dostların elini bırakmayın'

Gülben Ergen ve Demet Akalın, Deniz Seki'nin İstanbul'da sahneye çıktığı mekana gitti. Yakın arkadaşları Deniz Seki'yi yalnız bırakmayan iki ünlü şarkıcı, mekanda da sahneye çıktı. Deniz Seki ve Demet Akalın birlikte düet yaparken, o anları ise Gülben Ergen paylaştı.

Yakın zamanda barışan Demet Akalın ve Gülben Ergen adeta düşman çatlattılar. Gülben Ergen'de mekanda sahneye çıkarak şarkı söyledi. Gülben Ergen de Demet Akalın ise çektiği selfie'yi paylaştı.



Demet Akalın, Gülben Ergen'in şarkı söylediği videosunu paylaşarak, 'Ne olursan olsun gercek ve candan dostlarin elini birakmayin' notunu yazdı.



