Demet Akalın ilan-ı aşk etti! Seda Sayan, Alişan ise...

Söylediği şarkılarla herkesi kendine hayran bırakan Demet Akalın, kızı Hira ve ayrıldığı eşi Okan Kurt ile karantina sürecinde sosyal medya hesabından mini konserler vermenin yanı sıra eğlenceli fotoğraflar paylaşarak da sevenlerinden uzak kalmıyor. Başarılı şarkıcı Instagram hesabı üzerinden düğün fotoğrafını paylaştı ve altına şu sözleri ekledi: ”@okankurtresmi sevdim seni be zalim... Zalim sen misin yıllar mı bilemedim. 9. yıla girdik he, vay be!''
Ailesiyle olan mutluluğunu her fırsatta dile getiren ünlü şarkıcı, 09 Mayıs 2012 yılında Okan Kurt ile dünyaevine girmişti. 2014 yılında kızı Hira'yı kucağına alan Demet Akalın 11 Eylül 2018'de, boşandıktan kısa bir süre sonra, Okan Kurt ile bir araya gelerek aynı evde yaşamaya başladı. Birbirlerine olan sevgileri hala gözlerinden okunan çift, kızları Hira ile mutlu bir aile tablosu çizmeye devam ediyor. Evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutlayan Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğrafa cevaplar gecikmezken, en dikkat çeken ve özel olan yorumu da Okan Kurt yaptı: ”Bende seni sevdim yarim, seviyorum…”
Ünlü şarkıcının evlilik yıl dönümünü kutlayanlar arasında Alişan, Aslı Hünel, Seda Sayan, Hatice ve Aylin Kontante gibi isimler de vardı. Seda Sayan ''Maşallah Sübhanallah. Allah'ım sizi esirgesin.'' yorumu yaparken, Alişan da ''Vay vay vay nice 9'lar 19'lar İnşallah'' cevabıyla tebrik etti.
Evlilik yıl dönümüyle mutluluğunu dile getiren Demet Akalın, dün gece kolaj bölümleri ile ekranlara gelen Beyaz Show'u izlerken ayrı bir sevinç yaşadı. Efsane programda kendisine ait bölümü gören ünlü şarkıcı, bu anı hikayesine ekleyerek takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Demet Akalın'a övgü dolu mesajlar gecikmedi. En dikkat çekici paylaşımı yapan takipçisi ise şu sözleri ekledi: ''Sene 2012 kadın hala şarap. Ah özlenen Beyaz Show geceleri''
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