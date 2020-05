Demet Akalın ilan-ı aşk etti! Seda Sayan, Alişan ise...

Söylediği şarkılarla herkesi kendine hayran bırakan Demet Akalın, kızı Hira ve ayrıldığı eşi Okan Kurt ile karantina sürecinde sosyal medya hesabından mini konserler vermenin yanı sıra eğlenceli fotoğraflar paylaşarak da sevenlerinden uzak kalmıyor. Başarılı şarkıcı Instagram hesabı üzerinden düğün fotoğrafını paylaştı ve altına şu sözleri ekledi: ”@okankurtresmi sevdim seni be zalim... Zalim sen misin yıllar mı bilemedim. 9. yıla girdik he, vay be!''

YORUMLAR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN İLAN-I AŞK!

Ailesiyle olan mutluluğunu her fırsatta dile getiren ünlü şarkıcı, 09 Mayıs 2012 yılında Okan Kurt ile dünyaevine girmişti. 2014 yılında kızı Hira'yı kucağına alan Demet Akalın 11 Eylül 2018'de, boşandıktan kısa bir süre sonra, Okan Kurt ile bir araya gelerek aynı evde yaşamaya başladı. Birbirlerine olan sevgileri hala gözlerinden okunan çift, kızları Hira ile mutlu bir aile tablosu çizmeye devam ediyor. Evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutlayan Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğrafa cevaplar gecikmezken, en dikkat çeken ve özel olan yorumu da Okan Kurt yaptı: ”Bende seni sevdim yarim, seviyorum…”