MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın ile Seren Serengil kız kıza Los Angeles tatiline çıktı! Paylaşımındaki o detay dalga konusu oldu

Demet Akalın ile Seren Serengil kız kıza Los Angeles tatiline çıktı! Paylaşımındaki o detay dalga konusu oldu

09.12.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, yakın dostu Demet Akalın ile baş başa tatile çıktı. Birlikte Los Angeles'a giden ikili sosyal medya hesaplarından tatil pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Serengil'in filtreli paylaşımındaki detay, sosyal medyada dalga konusu oldu.

Demet Akalın ile Seren Serengil kız kıza Los Angeles tatiline çıktı! Paylaşımındaki o detay dalga konusu oldu

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının sunucusu Seren Serengil'in, programın bugün yayınlanan bölümünde yer almaması dikkat çekti. Seren Serengil, Demet Akalın ile birlikte tatile çıktı.
Demet Akalın ile Seren Serengil tatile çıktı. İlk rotalarını Los Angeles olarak belirleyen ünlü şarkıcılar çıktıkları tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmediler.

Ekran görüntüsü 2022-12-09 125817

Instagram hesabından bir video yayınlayan Seren Serengil ''Herkes biraz rahat etsin... Okan (Kurt) ve Tohma'yı (Mustafa Rahman) baş başa bıraktık biz gidiyoruz. Los Angeles sonra da Las Vegas. Sonra belli olmaz'' ifadelerini kullandı. Seren Serengil, Demet Akalın'la paylaştığı bir karesine ''Şimdi Vegas düşünsün'' notunu düştü.

Ekran görüntüsü 2022-12-09 125849

Seren Serengil'in alışveriş yaptığı mağazada paylaştığı son pozu sosyal medyada dalga konusu oldu. Filtre ile boyunu uzatan Serengil'in elinin photoshopta kaybolması dikkatlerden kaçmadı.

4654646

Öte yandan Seren Serengil'in Demet Akalın'a yaptığı filtre de dikkatlerden kaçmadı.

Ekran görüntüsü 2022-12-09 125836

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enes Batur'un sevgilisi kalçasına inen dekoltesiyle poz verdi!Enes Batur'un sevgilisi kalçasına inen dekoltesiyle poz verdi!
10 yaşındaki ikizlerini de alıp ülkeyi terk etti! "Plan yapmadık"10 yaşındaki ikizlerini de alıp ülkeyi terk etti! "Plan yapmadık"
Ştandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyorŞtandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyor
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Seren Serengil magazin ünlü şarkıcı ele tohma mustafa rahman

En Çok Okunan Haberler

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek canlı yayında duyurdu! 'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı...'

'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek canlı yayında duyurdu! 'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı...'

17 yaşında geneleve satıldı! 'Bir günde 50-60 kişiyle...'

17 yaşında geneleve satıldı! 'Bir günde 50-60 kişiyle...'

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Artık geri sayım başladı! "Son tarih 28 Aralık 2024"

Artık geri sayım başladı! "Son tarih 28 Aralık 2024"

EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu

EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu

İlginizi Çekebilir

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.