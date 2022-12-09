Demet Akalın ile Seren Serengil kız kıza Los Angeles tatiline çıktı! Paylaşımındaki o detay dalga konusu oldu

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının sunucusu Seren Serengil'in, programın bugün yayınlanan bölümünde yer almaması dikkat çekti. Seren Serengil, Demet Akalın ile birlikte tatile çıktı.

Demet Akalın ile Seren Serengil tatile çıktı. İlk rotalarını Los Angeles olarak belirleyen ünlü şarkıcılar çıktıkları tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmediler.

Instagram hesabından bir video yayınlayan Seren Serengil ''Herkes biraz rahat etsin... Okan (Kurt) ve Tohma'yı (Mustafa Rahman) baş başa bıraktık biz gidiyoruz. Los Angeles sonra da Las Vegas. Sonra belli olmaz'' ifadelerini kullandı. Seren Serengil, Demet Akalın'la paylaştığı bir karesine ''Şimdi Vegas düşünsün'' notunu düştü.

Seren Serengil'in alışveriş yaptığı mağazada paylaştığı son pozu sosyal medyada dalga konusu oldu. Filtre ile boyunu uzatan Serengil'in elinin photoshopta kaybolması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Seren Serengil'in Demet Akalın'a yaptığı filtre de dikkatlerden kaçmadı.





