Demet Akalın'ın göbeği tartışma yarattı! Bebek mi geliyor?

Şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt, kızı Hira, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ve Fatih Ürek ile tatile çıktı. Akalın, o anları takipçileriyle paylaştı. Son paylaşımında ise göbeğinin hayli belirgin olması sosyal medyada "Hamile mi" tartışmalarına neden oldu.

İşte o fotoğraf;

PAHALI MAYOLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt, kızı Hira, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ve Fatih Ürek ile tatile çıktı. Maldivler'e giden Akalın, tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Akalın, pahalı marka mayolarıyla dikkat çekti.



