Demet Akalın'ın İkranur isyanı! Bela okudu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle toplumu ilgilendiren sosyal konularda tepkisini sert bir şekilde gösteren Demet Akalın bu defa da cansız bedeni bulunan İkranur Tırsi hakkında bir paylaşımda bulundu.

Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) cansız bedeni bulundu. Yapılan aramalar sonucu İkranur Tırsi'nin cansız bedenine evinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında ulaşıldı.

Akalın, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:





