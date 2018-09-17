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Demet Akalın'ın klip çekimi iptal oldu! Okan Kurt'tan izin çıkmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Okan Kurt ile boşanan Demet Akalın Emrah Karaduman'ın albümünde seslendirdiği 'Ses Kes' şarkısına Amerika'da klip çekecekti. Ancak plan iptal oldu. İşte nedeni...

Demet Akalın'ın klip çekimi iptal oldu! Okan Kurt'tan izin çıkmadı

Demet Akalın'ın Emrah Karaduman'ın albümünde seslendirdiği "Ses Kes" şarkısı bugün görücüye çıktı.

Demet Akalın'ın bu şarkısına Aleyna Tilki Amerika'da klip çekecekti. Ancak Amerika'daki klip projesi iptal oldu. Çünkü Demet Akalın'la birlikte Hira da gidecekti.

Ama Okan Kurt, kızı Hira'nın Amerika'ya gitmesine izin vermedi. Bu yüzden klip yine Aleyna Tilki tarafından Türkiye'de çekilecek.

Öte yandan geçen günlerde Aleyna Tilki zor günler geçiren Demet Akalın'ı evinde ziyaret etmiş ve kızı Hira'yla oyunlar oynamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ses kes demet akalın Aleyna Tilki hira

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