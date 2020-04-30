Demet Akalın'ın oruç tepkisi olay oldu! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından canlı yayında su içenlere tepki gösterdi. Akalın, oruçlu olduğunu belirterek, canlı yayında su içenlerin, oruç tutan insanlara saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Akalın, "Ramazan ya, tutmasan da saygı" yorumunda bulundu.

"SENİN ORUÇ TUTMAN KİMSEYE SORUMLULUK YÜKLEMEZ"

İşte ne olduysa bu yorumdan sonra oldu. Demet Akalın'ın tweetinin altına cevap yazan bir sosyal medya kullanıcısı bir anda gündeme oturdu.

Sosyal medyada çok takipçili bir hesap bu sözlere şöyle tepki gösterdi: 'Senin oruç tutman kimseye sorumluluk yüklemez. Su da içer yemek de yer. İnsanlar açlıktan intihar ederken sen çocuğuna minibüs satın alan insansın. Duyarlıymış gibi yapma komik oluyorsun.''

KONUYU MİNİBÜSE GETİRMEN SENİN KOMİKLİĞİN"

Ardından Demet Akalın bir kez daha cevap verdi ve şöyle dedi: "Sen iyi okumamışın! İçebilir ama ben başkasının canlı yayındayken konuk oluyorsa içilmez bu görgü kuralı değil tabii ki inanç... Konuyu minibüse getirmen senin komikliğin!"

Karşılıklı atışma devam ederken aynı sosyal medya kullanıcısı bu kez Akalın'a şu cevabı verdi:

''Peki insanlar karantinadan çıkamazken, eve ekmek götüremezken senin kebapçıyı eve çağırmanı ve bunun reklamını yapmanı ne yapacağız? Hani saygı!"

Sosyal medya kullanıcının bu yanıt sosyal medyada çok sayıda destek gördü ve gündeme oturdu.

Demet Akalın geçtiğimiz gün eve ünlü bir kebapçıyı çağırmış ve bahçesinde kebap partisi yapmıştı. Bu görüntüler gündem olmuş ve tepki çekmişti.