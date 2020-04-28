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Demet Akalın'ın sert sözlerinden sonra Serdar Ortaç özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 11:31 | Son Güncelleme

Popçu Demet Akalın, bir dönem yakın arkadaş olduğu Ebru Gündeş ile arasının açılma nedeni olarak kendisini gösteren Serdar Ortaç'a yanıt verdi. Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ramazan günü Ortaç'a tüm kalbimle akıl sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Bu sözlerden sonra Serdar Ortaç, Akalın'dan özür diledi.

Demet Akalın'ın sert sözlerinden sonra Serdar Ortaç özür diledi

Serdar Ortaç, bir dönem yakın arkadaş olduğu Ebru Gündeş ile arasının açılma nedeni olarak Demet Akalın'ı gösterdi.

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Demet Akalın, hakkındaki bu iddialara Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi.

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"Akıllanmıyor adam, enteresan!" diyen Akalın, "Ramazan günü Ortaç'a tüm kalbimle akıl sağlığı diliyorum. Gündeş gazla değil, kalbiyle yaşayan dev sesli dostumdur. Öğrendiğimde kapısında bitmişimdir." ifadelerini kullandı.

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Ünlü şarkıcı ayrıca, "Telefon denen şey elinde oluyor insanın. Arıyorsun, açılıyor. Kapı da öyle. Gidiyorsun, açılıyor. Dua et ramazan! Yıllar önce hapishaneye giderken beyefendi, Gündeş arkasından arabayla takip ediyordu. Unutuyor herhalde, ne diyeyim. Kendi kişiliğini bana niye bağlamış seneler sonra anladım. 'Çantalarınızı yiyin' dedi ya, ona istinaden. Dost dosttur! Aramak da, gitmek de insanın elindedir! Hele ki hapise girerken arkamdan gelen biriyse... Akıllanmıyor adam, enteresan!" dedi.

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Akalın'ın bu sert açıklamasından Serdar Ortaç da konuştu.

"Demet'ten bin kere özür diliyorum" diyen ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

Röportajın tamamını dinleyin. Ebru ile aramı, Demet'in bozduğu falan yok. Çok üzüldüm. Bu patavatsızlığım için de herkesten özür diliyorum. Ben eşekliğim yüzünden bu hale geldi olay. Sadece dedikodular bizi buraya kadar getirdi. Herkesten özür diliyorum.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın, serdar ortaç,

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