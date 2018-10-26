MAGAZİN

Demet Akalın'ın sokak tarzı: 70 bin TL

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.10.2018 11:18 | Son Güncelleme

Evine haciz geldikten sonra boşanan Demet Akalın geçtiğimiz günkü tarzıyla dikkat çekti! Akalın'ın üstündeki kıyafetlerinin değeri duyanları şoke etti

Demet Akalın'ın sokak tarzı: 70 bin TL

Demet Akalın, geçen gün Nişantaşı City’s AVM’de görüntülendi. Yine pahalı giyim tarzıyla dikkati çeken Demet Akalın, "Bana gelen hediyeleri topladım, şimdi kaçıyorum" dedi. Ünlü şarkıcı, gelen hediyeleri çantalara doldurup arkadaşının yardımıyla bagajına koydu.

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Baştan aşağı dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini giyen Akalın’ın sokak tarzının toplam değeri 70 bin TL.

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OKAN GİTTİ AMA BAŞ HARFLERİ KALDI

Demet Akalın, geçtiğimiz ay boşandığı eski eşi Okan Kurt'un kendisine aldığı cipi kullanırken, baş harflerinden oluşan plakayı değiştirmemesi dikaktlerden kaçmadı.

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