Demet Akalın'ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu!

Instagram hesabı üzerinden yeni albümünden fotoğraflarını paylaşan Demet Akalın’ın bir fotoğrafı takipçilerinden binlerce yorum aldı.

Dikkat çeken bir yorum da, “Abla o kadar photoshop yapmışsın ki bilmesek Azra Akın diyeceğiz” yorumuydu. Akalın’ın cevabı ise herkesi şoke etti.

Ünlü şarkıcı, “Ben de bir bakakaldım önce ama shop güzeli değil, makyaj güzeliyim. Shop yapsam önce koca k… küçültürdüm” yazdı.





