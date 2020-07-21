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Demet Akalın'ın tepki çeken Pınar Gültekin paylaşımına Datça Belediyesi’nden yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 20:09 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın’ın Pınar Gültekin paylaşımına tepki gösteren Datça Belediyesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Tatil için bizi hiç tercih etmemiş olmanızdan mutluluk duyuyoruz. Umarız tercihiniz hiç değişmez” dedi.

Demet Akalın'ın tepki çeken Pınar Gültekin paylaşımına Datça Belediyesi’nden yanıt

Muğla’da 5 gündür kayıp olan ve eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Pınar Gültekin ile ilgili paylaşım yapan şarkıcı Demet Akalın büyük tepki çekti. Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın? Varile beton dökmek ne ya”

"TATİL İÇİN BİZİ HİÇ TERCİH ETMEMİŞ OLMANIZDAN..."

Sosyal medyada Akalın’ın paylaşımına eleştiri yağarken, en dikkat çeken tepki ise Datça Belediyesi’nden geldi.

Datça Belediyesi, Demet Akalın’ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“Tatil için bizi hiç tercih etmemiş olmanızdan mutluluk duyuyoruz. Umarız tercihiniz hiç değişmez...”

dmeet


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