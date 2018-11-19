MAGAZİN

Demet Akalın kendisine maymun diyen takipçisine öyle bir yanıt verdi ki...

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

Yeniden Okan Kurt ile barışacağı sık sık gündeme gelen Demet Akalın kendisine maymun diyen takipçisine bakın ne yanıt verdi.

Demet Akalın kendisine maymun diyen takipçisine öyle bir yanıt verdi ki...

Şarkıcı Demet Akalın sık sık Instagram'da takipçilerine ayar vermesiyle biliniyor. Son zamanlarda evine haciz gelmesiyle gündeme gelen ve Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın sosyal medyada çok aktif...

Akalın kendisine yapılan iyi ve kötü yorumlara yanıt vermekte hiçbir zaman gecikmiyor. Geçtiğimiz günlerde 'yüzün çökmüş' diyen bir takipçisine verdiği yanıtla da gündem olan Akalın bu sefer de kendisine "Maymun" diyen bir takipçisine kızdı.

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Akalın takipçisine "patlıcan burnunla bana maymun demek hoşt" yanıtıyla olay oldu! Akalın'ın bu yorumu takipçilerini de ikiye böldü.


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Okan Kurt Demet Akalın ve Okan Kurt barıştı mı demet akalın

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