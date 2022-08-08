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Demet Akalın kendisini böyle savundu! Biz gazino kültüründen geldik...

08.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisine gelen içkiyi beğenmediği gerekçesiyle garsonun başından aşağıya döken ve tepkileri üzerine çeken Demet Akalın, Kıbrıs’taki konseri esnasında hayranlarına içini döktü. Sahnede kendisini savunan Akalın, gazino kültüründen geldiğini ve çalıştığı her sezonda bir gününü mekandaki emekçilere verdiğini söyledi.

Türk pop müziğinin ünlü şarkıcılarından Demet Akalın, geçtiğimiz günler içerisinde sahne aldığı mekanda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyince garsonun başından aşağıya dökmüştü. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrasında tepkilerin hedefine kalan Akalın sonunda sessizliğini bozdu.

Konser sırasında bir hayranının "Boşver, boşver" demesi üzerine konu hakkında konuşan Akalın, "Sahnede yaptığım espriler başka yerlere çekiliyor. Bir takım insanlar boş vermiyor. Gazino kültüründen gelen biriyim. Çalıştığım sezonun bir gününü mekandaki emekçilere bırakırım. Ben bunu Hülya Avşar'ın rahmetli annesi Emral Avşar'dan böyle gördüm. Çünkü Emral Avşar gazino kültürünü biliyordu" ifadelerini kullandı.


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Demet Akalın
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