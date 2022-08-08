Demet Akalın kendisini böyle savundu! Biz gazino kültüründen geldik...

Türk pop müziğinin ünlü şarkıcılarından Demet Akalın, geçtiğimiz günler içerisinde sahne aldığı mekanda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyince garsonun başından aşağıya dökmüştü. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrasında tepkilerin hedefine kalan Akalın sonunda sessizliğini bozdu.

Konser sırasında bir hayranının "Boşver, boşver" demesi üzerine konu hakkında konuşan Akalın, "Sahnede yaptığım espriler başka yerlere çekiliyor. Bir takım insanlar boş vermiyor. Gazino kültüründen gelen biriyim. Çalıştığım sezonun bir gününü mekandaki emekçilere bırakırım. Ben bunu Hülya Avşar'ın rahmetli annesi Emral Avşar'dan böyle gördüm. Çünkü Emral Avşar gazino kültürünü biliyordu" ifadelerini kullandı.



