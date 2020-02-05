Demet Akalın kızı Hira'ya minibüs aldı

Demet Akalın kızı Hira için doğum günü partisi organize etti, davete ünlü yağdı. Demet Akalın, 2012 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti. Çiftin 2014 yılında kızları Hira dünyaya geldi.

Hira 4 Şubat'ta 6 yaşına bastı. Demet Akalın minik kızı için sürpriz doğum günü partisi organize etti. Beykoz'daki bir otelde gerçekleşen davete Akalın'ın boşandığı eşi Okan Kurt ve yakın dostları katıldı.

Mekanı karlar ülkesine çeviren Demet Akalın, kızının isteği üzerine buz kraliçesi oldu.

Ebru Destan, Demet Akalın ile birlite çekilen fotoğrafını "Heyt be güzel arkadaşım kızımız oldu 6 yaşında! Nice güzel yaşlarını kutlayalım" notu ile Instagram'da paylaştı.

Alişan, partiye eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile birlikte katıldı. Partiye katılanlar arasında Özlem yıldız ile oğlu Demir de vardı. Yıldız, kutlama fotoğraflarını "İyi ki doğdun Hira" notuyla paylaştı.

Işın Karaca ile kızı Mia da Hira'nın 6. yaş partisine katılan isimlerdendi... Demet Akalın, partide konsepte uygun kıyafetler giydi, saç ve makyajı ile davetlilerden tam not aldı.