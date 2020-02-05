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Demet Akalın kızı Hira'ya minibüs aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 09:44 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın 6'ncı yaş günü için bir parti verdi! Akalın kızına 270 bin liralık bir hediye satın aldı. İşte Akalın'ın kızı Hira'ya aldığı hediye...

Demet Akalın kızı Hira için doğum günü partisi organize etti, davete ünlü yağdı. Demet Akalın, 2012 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti. Çiftin 2014 yılında kızları Hira dünyaya geldi.

Hira 4 Şubat'ta 6 yaşına bastı. Demet Akalın minik kızı için sürpriz doğum günü partisi organize etti. Beykoz'daki bir otelde gerçekleşen davete Akalın'ın boşandığı eşi Okan Kurt ve yakın dostları katıldı.

Mekanı karlar ülkesine çeviren Demet Akalın, kızının isteği üzerine buz kraliçesi oldu.

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Ebru Destan, Demet Akalın ile birlite çekilen fotoğrafını "Heyt be güzel arkadaşım kızımız oldu 6 yaşında! Nice güzel yaşlarını kutlayalım" notu ile Instagram'da paylaştı.

Alişan, partiye eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile birlikte katıldı. Partiye katılanlar arasında Özlem yıldız ile oğlu Demir de vardı. Yıldız, kutlama fotoğraflarını "İyi ki doğdun Hira" notuyla paylaştı.

Işın Karaca ile kızı Mia da Hira'nın 6. yaş partisine katılan isimlerdendi... Demet Akalın, partide konsepte uygun kıyafetler giydi, saç ve makyajı ile davetlilerden tam not aldı.

AKALIN PARAYA KIYDI

Demet Akalın Hira için 270 bin lira vererek bir minibüs satın aldı. Kızının okula rahat gidip gelebilmesi için elinden geleni yapan ünlü şarkıcı, minibüse bir de yatak koydurdu.

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Demet Akalın, sosyal medya hesaplarından kızı Hira'nın doğum gününü kutlayan duygusal mesajlar yayınladı. Demet Akalın, "Yüzün hep gülsün güzel Hira'm. Allahım seni korusun her türlü beladan şerden iyi ki doğdun iyi ki hayatımın anlamısın sana adanmış bir hayat benim için artık yaşamak. Allahım seni korusun en mutlu yaşların olsun canım kızım" mesajıyla kızı Hira'nın doğum gününü kutladı.


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