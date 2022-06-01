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  4. Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı! Taşıyamadıklarını eve yollattı

Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı! Taşıyamadıklarını eve yollattı

01.06.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kozmetik fuarına katılan ünlü şarkıcı Demet Akalın, raflarda beğendiği tüm ürünleri yanında getirdiği torbaya doldurdu. Bir yağ yakma cihazını da beğenen şarkıcı, "Bunları da eve yollayın" diye talimat verdi.

Gündeme dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ve son olarak Trabzonspor'un kutlamalarına katılan Demet Akalın, davet üzerine bir kozmetik fuarına katıldı.

TORBASINA SIĞDIRAMADIĞI ÜRÜNLERİ EVE YOLLATTI

Fuarda tek tek stantları gezen başarılı şarkıcı, beğendiği tüm ürünleri yardımcısının tuttuğu torbanın içine koydu. Tüm ürünleri denemek isteyen Akalın, neredeyse tüm rafları boşalttı. Bununla da yetinmeyen ünlü isim, bir yağ yakma cihazını da beğendi. Cihazın üzerine oturan ve çok beğendiğini söyleyen şarkıcı, "Bunları da eve yollayın" diyerek görevlilere talimat verdi.

"DİYET VE SPORA BAŞLADIM"

Migren ağrılarından dolayı kortizonlu bir ilaç kullanan Demet Akalın, aldığı kilolarla ilgili de konuştu. "Çok zor bir 1,5 ay geçirdim" diyen şarkıcı, "Diyet ve spora başladım. Önemli olan sağlık tabi ki. Allah bütün hastalara şifa versin" dedi.

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Demet Akalın
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