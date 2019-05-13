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Demet Akalın Maldivler'den paylaştı! 'Fatih Ürek'i acil ara'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 13.05.2019 22:09 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte Maldivler'de tatil yapıyor. Twitter'da yazdığı ilginç mesajlarla dikkat çeken Akalın, bu defa ise tatil yaptığı arkadaşı Fatih Ürek'in yardımına koştu.

Demet Akalın Maldivler'den paylaştı! 'Fatih Ürek'i acil ara'

Demet Akalın, ailesi ve yakın dostlarıyla geçtiğimiz hafta Maldivler'e gitti. Maldivler için 'Yeryüzündeki cennet' diyen Demet Akalın, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Yakın arkadaşı Fatih Ürek de Akalın'la birlikte aynı otelde tatil yapıyor. Demet Akalın Twitter'dan yaptığı son paylaşımıyla, bir dijital tv platformuna seslenerek, Fatih Ürek'i acil aramalarını istedi. Akalın'ın mesajı Twitter'da olay oldu. Takipçileri ilginç mesaja yorum yağdırdı. Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur da 'Maldiv den arkadaşına yetişen fedakar' yorumunda bulundu.

demet

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Anahtar Kelimeler:
maldivler fatih ürek demet akalın

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