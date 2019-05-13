Demet Akalın Maldivler'den paylaştı! 'Fatih Ürek'i acil ara'

Demet Akalın, ailesi ve yakın dostlarıyla geçtiğimiz hafta Maldivler'e gitti. Maldivler için 'Yeryüzündeki cennet' diyen Demet Akalın, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Yakın arkadaşı Fatih Ürek de Akalın'la birlikte aynı otelde tatil yapıyor. Demet Akalın Twitter'dan yaptığı son paylaşımıyla, bir dijital tv platformuna seslenerek, Fatih Ürek'i acil aramalarını istedi. Akalın'ın mesajı Twitter'da olay oldu. Takipçileri ilginç mesaja yorum yağdırdı. Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur da 'Maldiv den arkadaşına yetişen fedakar' yorumunda bulundu.





