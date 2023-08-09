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Demet Akalın MasterChef Tahsin'e 'aşırı iticisin' diyerek tepki gösterdi! Tahsin Küçük'ten yanıt gecikmedi

09.08.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef hayranı olduğu bilinen ünlü şarkıcı Demet Akalın fenomen yarışmacılardan Tahsin Küçük'e sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi. Demet Akalın'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan MasterChef Tahsin'in sözleri ise olay oldu.

'MasterChef Türkiye All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. TV8'in çok izlenen yarışma programının sıkı takipçisi olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, iddialı yarışmacılardan Tahsin Küçük'e tepki gösterdi.

Tahsin Küçük'ün davranışlarından rahatsız olan Demet Akalın, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Tahsin, 'şakalaşıyoruz' diyorsun ya aşırı iticisiniz. İnşallah sonuna kadar gidemezsiniz. Gelsin şu şampiyonlar bay" dedi.

tahsin demeyt

Akalın'ın sitem dolu paylaşımına sessiz kalmayan Tahsin Küçük ise "Keşke herkes kendi işini, sadece kendi işini hakkıyla yapsa. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef'in yeni haftasında, mavi takım kaptanı Sergen Özen oldu. Sergen, kırmızı takım kaptanı olarak Barbaros Yoloğlu'nu seçti.

MERT SERGEN

All Star'da tartışmalar yeni haftada da devam etti. İlk gerginlik Mert Yılmaz ile Sergen arasında yaşandı.

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