Demet Akalın MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran'a ateş püskürdü!

TV8'in iddialı yarışma programı MasterChef Türkiye, magazin gündeminin de ilgiyle takip ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran hakkında yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı.

''HER ŞEYİ MAHVETTİN!''

Açıklamalarıyla gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu defa MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran hakkındaki sözleriyle konuşuldu. MasterChef'i izlediği anları paylaşan Demet Akalın, yarışmadaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Dilara Başaran hakkında, ''Dilara her şeyi mahvettin! Ay bu kız ne zaman gidecek ya! Git Dilara git!' ifadelerini kullandı. Akalın, paylaşımına ''Suçunu da kabul etmez hayatta! Iyy'' notunu düştü.

''SEN ÖNCE KENDİNE BAK''

Demet Akalın'ın Dilara Başaran'a söylediği sözler, sosyal medyada olay oldu. Kullanıcılar, ''Demet Akalın'ı seviyordum, şimdi daha çok seviyorum'' ve ''İlk defa aynı fikirdeyim'' gibi yorumlar yaptı. Kimi kullanıcı ise Akalın'ın Dilara yorumu için ''Kendimi mükemmel sanıyorumdur'' ve ''Sen önce kendine bak'' ifadelerini kullandı.



