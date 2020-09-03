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Demet Akalın öğretmen iddialarına yanıt verdi! ‘Bir tane evladım var’

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 12:45 | Son Güncelleme

Star TV’nin ‘Demet ve Alişan İle Sabah Sabah’ sabah programında Esin Övet’in modetörlüğünde magazin köşesi eklendi. Magazin köşesindeki ilk konu ise Demet Akalın’ın kızı Hira’ya tutmayı düşündüğü özel öğretmen oldu. Ünlü şarkıcı ilk kez sosyal medyada dolaşan sigortalı ve maaşlı öğretmen iddialarına açıklık getirdi.

Demet Akalın öğretmen iddialarına yanıt verdi! ‘Bir tane evladım var’

Sosyal medyanın gündemine Demet Akalın’ın hızı Hira’ya astronomik rakamlarda özel öğretmen tutacağı konuşuluyordu. İddiaların güçlenmesi üzerine Esin Övet özel öğretmen sorusunu Demet Akalın'a yöneltti. Demet Akalın ilk kez kızının eğitimi konusundaki söylentilere cevap verdi.

Çevresindeki birçok arkadaşının bu yöntemi seçtiğini söyleyen Demet Akalın özel öğretmen için arayışta olduğunu belirtti. Özel öğretmen fiyatlarının 6 bin TL’den başladığını söyleyen Demet Akalın, “Bizim yakınlarda devlet okulu olsa kızımı oraya gönderirdim. Hira’nın dadısı veya bakıcısı yok. Anne ve baba olarak biz çalışıyoruz. Başında biri olsun derslere girebilsin diye öğretmen tutmak istedik” dedi.

hira

Öğretmen ücretini de ilk kez açıklayan Akalın, “1.500 TL’ye öğretmen buldum. Bir tane evladım var bütün varım yoğum onun. İlkokul 1 çok önemli. Anne-baba olarak bir yöntem bulmaya çalıştık. Benim çocuğumun desteğe ihtiyacı var” diye konuştu.

Kızı Hira’nın özel öğretmen istediğini ve 21 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlması durumunda okula gideceğini söyleyen ünlü sanatçı, “Kızım öğretmen istemiyorum dedi ancak onu bir şekilde tolere edeceğiz düzene koyacağız” ifadelerini kullandı.

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