Demet Akalın Okan Kurt ile barıştı mı?

Demet Akalın, önceki akşam yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın doğum günü partisine katılarak sahne aldı.

Parti çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Okan Kurt'la barıştıkları yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Demet Akalın, geçen eylül ayında 6,5 yıllık evliliğini villasına kızı Hira varken icra geldiği için tek celsede bitirdi. Boşanma haberinden sonra sık sık birlikte görüntülendikleri ya da barıştıkları iddia edilen çiftten Demet Akalın, konu hakkında sessizliğini bozdu.

Demet Akalın, barışma haberlerini "Öyle bir şey yok" diyerek yalanladı.

'OKAN, DEMET'TE KALIYOR' İDDİASI

Ece Erken, geçen gün Okan Kurt ve Demet Akalın'ın barıştığını iddia etmişti. Ece Erken, "Demet Akalın'ın çok yakınlarından öğrendiğim bir haber, barışmışlar. Hafta içi Okan, Demet'te kalıyormuş. Biz bunu biliyorduk zaten bekliyorduk. Demet, Cumhuriyet kortejine katılmış ve çok mutluymuş." demişti.

