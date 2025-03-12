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Galatasaray üstünü çizdi! Drogba sessiz kalmadı... Manidar paylaşım

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.03.2025 10:47
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları üzerine sarı-kırmızılıların eski yıldızı Didier Drogba, Mourinho'ya destek paylaşımı yapmıştı. Tüm yaşananlar sonrası Galatasaray da Drogba'nın bu sene doğum gününü kutlamadı. Bunun üzerine ise Drogba, Galatasaray'ın geçen seneki doğum günü paylaşımını hikayesine ekledi.

Galatasaray üstünü çizdi! Drogba sessiz kalmadı... Manidar paylaşım

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun 'Maymun' ifadesi sonrası başlayan ırkçılık tartışmalarına bir zamanlar Galatasaray forması giyen Didier Drogba da katılmış, eski hocası Mourinho'ya destek paylaşımı yapmıştı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANMADI

Drogba'nın Jose Mourinho'ya destek vermesi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepki çekmiş ve uzun süre konuşulmuştu. Bu gelişmeler üzerine Galatasaray resmi sosyal medya hesapları, Didier Drogba'nın doğum gününü kutlamadı.

DROGBA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bunun üzerine Didier Drogba, Galatasaray'ın geçen seneki doğum günü paylaşımını hikayesine ekledi.

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GEÇEN SENE "EFSANE FUTBOLCUMUZ" İFADELERİYLE KUTLANMIŞTI

Sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezon Fildişi Sahilli yıldızının doğum gününü, "Bugün unutulmaz futbolcularımızdan Didier Drogba'nın doğum günü!" notuyla resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.

Galatasaray'ın 11 Mart 2024'teki paylaşımı;

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NE OLMUŞTU?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray kulübesinin maç içerisindeki tepkilerini "Maymun gibi zıpladılar" ifadeleriyle dile getirmişti. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar, Mourinho hakkında UEFA'ya şikayette bulunacaklarını açıklamıştı. Portekizli teknik adama Chelsea'den eski öğrencisi olan ve Galatasaray'da da top koşturan efsane futbolcu Didier Drogba'dan destek gelmişti.

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DROGBA NE DEMİŞTİ?

Drogba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ,"Sarı-kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi hepiniz biliyorsunuz! Hepimiz biliyoruz ki rekabetler tutkulu ve zaman zaman çok hararetli olabiliyor ve ben de bunu yaşama şansına sahip oldum. Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Bana güvenin, onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil. Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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José Mourinho Didier Drogba galatasaray
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