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Demet Akalın: Ölseniz benden bileceksiniz

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2019 16:24 | Son Güncelleme

Demet Akalın ve Aynur Aydın birbirine girdi. Aydın'ın iması Demet Akalın'ı kızdırdı. Akalın "Ölseniz benden bileceksiniz" diyerek isyan etti.

Demet Akalın: Ölseniz benden bileceksiniz

Aynur Aydın geçtiğimiz haftalarda hesabının hack'lenmesi ile ilgili aklına ilk gelen ismin Demet Akalın olabileceğini ama emin olmadığını kimseyi zan altında bırakılmak istemediğini söyledi. Aynur Aydın'ın bu sözleri Demet Akalın'ı çıldırttı.

Akalın, Aynur Aydın’a sosyal medyadan cevap verdi.

“Ben hayatım boyunca bu tıklatma hacketme işleriyle uğraşmadım! Bence etrafına dikkat et! Ne dilimde oldun ne de aklımda! Ölseniz benden bileceksiniz... En yakının en iyi düşmanın bu da benden sana hayat tavsiyesi;aklına güzel şeylerle geliyim artık.”

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demet akalın Demet Akalın aynur aydın

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