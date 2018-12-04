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Demet Akalın paylaştı! Okan'la barışma nedeni ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.12.2018 09:54 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, bir internet sitesi tarafından 2018 yılının en dobra ünlüsü seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür metni yayınladı.

Demet Akalın paylaştı! Okan'la barışma nedeni ortaya çıktı

Sadece birkaç gün önce eski eşi Okan Kurt’la barışan ve bu gelişmeyi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösteren Akalın, bir internet sitesi tarafından yapılan ankette yılın en dobra ünlüsü seçilmesinin ardından hesabından şunları yazdı:

"ŞİMDİ HİRA'MI BABA SEVGİSİYLE..."

"2.5 yaşında babasız kaldım ben, hayat benim için hep mücadele hep takdir edilme hissiyle geçti. Anneme olan sevgim ona laf gelmesin korkusundan hep tetikte geçti ömür… O babasız geçen yıllarda komşu çocukların akşamları eve gelen babaları benim içime, yüreğime hep koca koca oturdu. Şimdi Hira’mı baba sevgisinden mahrum bırakmamak için iki aydır yüzünü bile görmek istemediğim eski eşimden ‘umut’u eksik etmediğim için yemediğim hakaret kalmadı. Hira’nın barışma videosuna kurgu diyen kalpsizler bile oldu. Aynı kalpsizler 2 yaşında Hira namaz kıldığında da kendi yaptırmıştır yazmışlardı. Yazan yazdı, çizen çizdi ama benim samimiyetimi halkımın yüreğinden alamadılar. Bu ödül tam da zamanında tam da 12’den çok iyi geldi."

demet akalın

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın instagram Okan Kurt

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