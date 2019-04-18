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Demet Akalın paylaştı! Tarkan hayranları paniğe kapıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından Tarkan ile ilgili paylaşımı, Tarkan hayranlarını korkuttu. Tarkan hayranlarının endişelenmesi üzerine Demet Akalın açıklama yaptı.

Demet Akalın paylaştı! Tarkan hayranları paniğe kapıldı

Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı Tarkan fotoğrafına: "Sen benim için gelmiş geçmiş en koca yürekli, merhametli, mütevazi dünya starısın! Seni çok seviyorum... Allah seni kızına, eşine bağışlasın...Hem Hicran'ımıza hem Esila'ya acil şifalar... Senin sesin ilaç olsun, bugün gözümde dahada büyüyen Tarkan!" notunu düştü.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medya paylaşımı ortalığı karıştırdı ve Tarkan hayranları paniğe kapıldı. Bunun üzerine Demet Akalın açıklamada bulundu. Lösemili çocuklarla Tarkan'ın görüşmesine vesile olduğu anlaşılan Demet Akalın, "Tarkan'a bir şey olmadı. Deliler neler yazıyor. Bir hasta kızımızı aradı sadece bu" açıklamasında bulunarak Tarkan hayranlarına rahat bir nefes aldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın Tarkan

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