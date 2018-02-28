Demet Akalın: Riri beni takip ediyor!

Instagram hesabında kendisiyle benzer tarzda giyinen Rihanna'nın fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, altına "Riri beni takip ediyor bence" notunu düştü.

Demet Akalın'ın paylaşımı takipçilerini ikiye böldü:

'Sen daha starsın, sana daha çok yakışmış' diyelim de kızma!

Hayaller Rihanna, hayatlar Demet Akalın pozu...

Akıllı kadınmış, kimi takip etmesi gerektiğini biliyor.

Seni kim takip etmiyor ki?

Riri senin yanında sönük kalmış!

Gerçekten beğenerek mi giyiyorsunuz bunları?

Demet Akalın daha önce de ayakkabısının içine giydiği çorapla gündem olmuştu.

Demet Akalın'ın çoraplı stilinden sonra Rihanna da Instagram hesabından çoraplı bir fotoğraf paylaşmıştı ve çok sayıda beğeni almıştı. Hal böyle olunca Demet Akalın hayranları 'Rihanna yapınca vay, Demet Akalın yapınca ıy' oluyor şeklinde yorumlar yapmıştı.

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