Demet Akalın: Riri beni takip ediyor!

Instagram hesabında kendisiyle benzer tarzda giyinen Rihanna'nın fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, altına "Riri beni takip ediyor bence" notunu düştü.
Demet Akalın'ın paylaşımı takipçilerini ikiye böldü:
'Sen daha starsın, sana daha çok yakışmış' diyelim de kızma!
Demet Akalın daha önce de ayakkabısının içine giydiği çorapla gündem olmuştu.
Demet Akalın'ın çoraplı stilinden sonra Rihanna da Instagram hesabından çoraplı bir fotoğraf paylaşmıştı ve çok sayıda beğeni almıştı. Hal böyle olunca Demet Akalın hayranları 'Rihanna yapınca vay, Demet Akalın yapınca ıy' oluyor şeklinde yorumlar yapmıştı.
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