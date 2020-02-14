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Demet Akalın sosyal medyada yorum yapan takipçisine Türkçe dersi verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 10:31 | Son Güncelleme

Yazım yanlışlarıyla sürekli gündeme gelen Demet Akalın, bir takipçisinin yorumuna cevap verdi. Akalın, takipçisine; "Abla sen önce 'bununla' yazmayı öğren" dedi.

Demet Akalın sosyal medyada yorum yapan takipçisine Türkçe dersi verdi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Akalın, yakın arkadaşı Alişan ile şarkı söylediği eski bir videoyu "Kardeşim" notuyla yayınladı. Bir takipçisi Akalın'ın paylaşımına, "3 gün sonra buna da küsersin" yorumunu yaptı. Yazım yanlışları ile zaman zaman dalga konusu olan Akalın, takipçisine adeta Türkçe dersi verdi ve şu sözleri söyledi:

"Abla sen önce 'bununla' yazmayı öğren. Evindeki canlıları uyut. Sonra gel, yorum yap. Ne boşsun. Ayy acıdım sana şu an."

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Akalın'ın sık sık yaptığı paylaşımlarda yazım hatası yapması ve bununla gündeme gelmesi akıllara geldi. Herkes Akalın'a "önce kendini bak" diyerek tepki gösterdi.

Akalın, yakın zamanda arkadaşları Özlem Ada Şahin, Berkay Şahin, Selin Ciğerci ve Fatih Ürek ile küsmüştü.

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