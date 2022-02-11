Demet Akalın Survivor ödülünü görünce Acun Ilıcalı'yı ti'ye aldı!

TV'de yayınlayan her yarışmayı ve diziyi takip eden ve yorumlarını da esirgemeyen Demet Akalın, yıllardır Survivor'ın da takipçisi. Her yaptığı olay olan ünlü şarkıcı son olarak Acun Ilıcalı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 yarışmacılarına haftanın en iyisi seçilenlere eşofman verileceğini açıkladı. Demet Akalın bu ödülü duyunca ünlü sunucuyla dalga geçti.

Şarkıcı Demet Akalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hahhahhahah haftanın en iyi oyuncusuna eşofman hediye ediyor Acun. Ben de araba falan verecek sandım" ifadelerini kullandı.

