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Demet Akalın Survivor ödülünü görünce Acun Ilıcalı'yı ti'ye aldı!

11.02.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın, Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmacılarına verdiği ödülü görünce kendini tutamadı. Demet Akalın Acun Ilıcalı'yı ti'ye aldı.

Demet Akalın Survivor ödülünü görünce Acun Ilıcalı'yı ti'ye aldı!

TV'de yayınlayan her yarışmayı ve diziyi takip eden ve yorumlarını da esirgemeyen Demet Akalın, yıllardır Survivor'ın da takipçisi. Her yaptığı olay olan ünlü şarkıcı son olarak Acun Ilıcalı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 yarışmacılarına haftanın en iyisi seçilenlere eşofman verileceğini açıkladı. Demet Akalın bu ödülü duyunca ünlü sunucuyla dalga geçti.

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Şarkıcı Demet Akalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hahhahhahah haftanın en iyi oyuncusuna eşofman hediye ediyor Acun. Ben de araba falan verecek sandım" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı Demet Akalın
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