MAGAZİN

Demet Akalın ve Alişan'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:45 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabı Instagram'ın 'tbt' akımına uyan Demet Akalın ve Alişan takipçilerini yıllar önceki halleriyle şaşırttı.

Demet Akalın ve Alişan'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı

6 Yıl aradan sonra Alişan ve Buse Varol'un evliliğinin ardından doğan Burak bebek sayesinde barışan Demet Akalın ve Alişan sosyal medyada yıllar önceki fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

demet-akalin-ve-alisanin-yillar-s-rWSs.png

İlk olarak Instagram'ın 'tbt' akımına uyarak paylaşım yapan Demet Akalın, ''Tbt dediğin böyle olur'' notu ile 2005 yılında Alişan ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

demet-akalin-ve-alisanin-yillar-s-YkIB.png

İkilinin eski halleri ile şimdiki halleri arasındaki değişim görenleri şaşırttı.

Demet Akalın'ın 2005 yılından beraber fotoğraflarını paylaştığı Alişan da akıma uyarak, ''Buda benden gelsin o zaman #tbt sene Mö 450 civarı.. Lidya’lılar parayı yeni bulmuş'' diyerek espirili notu ile Akalın'la olan fotoğrafını paylaştı.

demet-akalin-ve-alisanin-yillar-s-Vqqm.png

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Oyunculuğu bıraktı! İşte son hali ve mesleğiOyunculuğu bıraktı! İşte son hali ve mesleği
Haluk Levent, yetenek sınavının kaldırılmasıyla ilgili harekete geçtiHaluk Levent, yetenek sınavının kaldırılmasıyla ilgili harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın alişan tbt instagram eski halleri

En Çok Okunan Haberler

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi!

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Porno izlemeyi seviyorum

Porno izlemeyi seviyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özgül Kavruk artık bambaşka bir meslekte! İşte son hali

Oyunculuğu bıraktı! İşte son hali ve mesleği

Haluk Levent, yetenek sınavının kaldırılmasıyla ilgili harekete geçti

Haluk Levent, yetenek sınavının kaldırılmasıyla ilgili harekete geçti

Burcu Esmersoy: Çok güçlü ve mutluyum

'Çok güçlü ve mutluyum'

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Rihanna'nın hamile olduğu iddia ediliyordu! Olay paylaşım

Hamile olduğu iddia ediliyordu! Olay paylaşım

Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisine başladı

Tüp bebek tedavisine başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.